النشرة: توقيف سوري في محلة بئر شعيب على خلفية خلاصة حكم صادرة بحق

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "دورية من مفرزة استقاضاء ​الجنوب​ أوقفت في محلة بئر شعيب خراج بلدة ​بليدا​ المدعو علي أ ع على خلفية خلاصة حكم صادرة بحقه من ​محكمة​ جزاء ​مرجعيون​ بجرم خرق حرمة منزل وقد تم تسليمه إلى مخفر ​ميس الجبل​ للتحقيق واجراء المقتضى القانوني.

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