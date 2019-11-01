لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الإنتفاضة تترقّب ماذا ستفعل ​الدولة​؟ اليوم حرب الكواليس حول ​الحكومة​ المقبلة رئيساً ووزراء". ورأى ان "فرقاء ​السلطة​ يرْضون خسارة بالشكل لا بالمضمون، وهم مخطئون! رئيس حكومة تصيرف الأعمال سعد ​الحريري​ يظن أنه وحده سيخرج رابحاً، وهو مخطئ أكثر! وكلهم شركاء في خراب البلد". وقال: "رأيي: إذا ما صلّحتوها اليوم، بُكرا السعر عليكم أكبر .

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: إذا ما صلّحتوها اليوم بُكرا السعر عليكم أكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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