هاشم: جشع التجار واستغلالهم يزيد من حدة المأساة برفع الأسعار دون حسيب او رقيب

قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ على مواقع التواصل الاجتماعي، "كأنه لا يكفي الناس من هموم وخوف على حاضرهم ومستقبلهم في ظل الواقع المهترىء وإذ بجشع التجار واستغلالهم يزيد من حدة المأساة برفع الأسعار دون حسيب او رقيب، وامام هذه ​الأزمة​ من حق الناس ان يسالوا عن دور ​حماية المستهلك​ واجهزة الرقابة لتضع حدا للتفلت الحاصل فلا يجوز تحت اي مبرر او ذريعة الاستمرار في المماطلة وعدم ملاحقة المخالفين وبأسرع وقت لتعود الأسعار لطبيعتها".

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