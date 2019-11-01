لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، إلى أنّه "جرى الكثير من التخريب والتعدّي خلال الأسبوعَين الماضيَين من قِبل بعض المحتجّين ومن قِبل الغوغاء الّتي هاجمتهم، رغم أنّ أكثر المحتجّين تحرّكوا بشكل راقٍ".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ما يلفتني اليوم أن تُسارع القوى الأمنية إلى اعتقال شبّان دخلوا "جمعية المصارف" للتعبير عن موقف، وكأنّ المبنى مقرًّا إلهيًّا".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: يلفتني أن تسارع القوى الأمنية لاعتقال شبان دخلوا جمعية المصارف وكأن المبنى مقرا إلهيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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