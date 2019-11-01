وهاب: يلفتني أن تسارع القوى الأمنية لاعتقال شبان دخلوا جمعية المصارف وكأن المبنى مقرا إلهيا

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى أنّه "جرى الكثير من التخريب والتعدّي خلال الأسبوعَين الماضيَين من قِبل بعض المحتجّين ومن قِبل الغوغاء الّتي هاجمتهم، رغم أنّ أكثر المحتجّين تحرّكوا بشكل راقٍ".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ما يلفتني اليوم أن تُسارع ​القوى الأمنية​ إلى اعتقال شبّان دخلوا "​جمعية المصارف​" للتعبير عن موقف، وكأنّ المبنى مقرًّا إلهيًّا".