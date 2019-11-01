حسن يعقوب: انتبهوا من ان لا يضيع الانتصار التاريخي

اكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​ ان "​الشعب اللبناني​ استطاع ان يحقق انتصارا تاريخيا عندما ثار واسقط الطائفية وتوحد لاسترجاع حقوقه و​محاربة الفساد​ واسقاط المنظومة الفاسدة". وشدد يعقوب على انه "للمرة الاولى ارتعشت قلوب زعماء ​الطوائف​ خوفا وتزلزلت الكراسي من تحتهم". وحذر الشعب ان خبث وخداع زعماء الطوالف لا حدود له لان الضمير ميت وانهم يعيشون على انقسامكم الطائفي فانتبهوا من الوقوع مجددا بالطائفية وتمسكوا بالمواطنة اللبنانية.

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