القوى الأمنية أخرجت المحتجين من مبنى جمعية المصارف بالجميزة واعتقلتهم

دخل عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ إلى مبنى "​جمعية المصارف​" في ​الجميزة​، وقاموا بإخراج المحتجّين الّذين اقتحموا المبنى واعتقالهم. كما اعتقلت ​القوى الأمنية​ شابًّا اقترب من الآليّة الّتي اعتُقل بداخلها الشبان المحتجّين. وكانت مجموعة محتجّين مكوّنة من 4 أشخاص قد اقتحموا مبنى "جمعية المصارف" في منطقة الجميزة، وأقفلوا الباب الرئيسي بسلسلة حديديّة، مطالبين بـ"عدم ربط الليرة اللبنانية بالدولار، دفع القروض بالليرة اللبنانية وإعادة جدولة القروض".

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