اخبار العالم

ميركل في نيودلهي وسط تلوّث شديد للهواء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements




اسماء السيد - نيودلهي: استقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة في نيودلهي حيث حضرت عرضًا عسكريًا رغم التلوّث الشديد في الهواء.

ورغم التحذيرات الصحية التي صدرت لسكان المدينة الضخمة التي تعد 20 مليون نسمة بارتداء أقنعة واقية من التلوّث، إلا أن ميركل ومودي استعرضا حرس الشرف في القصر الرئاسي دون أن يرتديا أي أقنعة.

لكن ميركل جلست أثناء عزف النشيدين الوطنيين للبلدين بسبب المشاكل الصحية التي تعاني منها أصلاً.

Advertisements

والجمعة صنّفت وكالة مراقبة تابعة للحكومة الهندية الهواء في العاصمة -- الذي يضم خليطًا من الانبعاثات الصناعية وتلك الناجمة عن المركبات والدخان الزراعي -- على أنه "شديد" التلوّث.

وذكر موقع السفارة الأميركية أن مستويات الجزئيات الأصغر من 2,5 ميكرون، أي التي تكون صغيرة لدرجة أنه يمكنها دخول مجرى الدم، أعلى بـ19 مرّة من الحد الأقصى الآمن الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

وتضم الهند 14 من مدن العالم الـ15 الأكثر تلوثًا، بحسب الأمم المتحدة. وتشير دراسة إلى أن الضباب الدخاني يتسبب بالوفاة المبكرة لمليون هندي سنويًا.

ووصلت ميركل مساء الخميس لعقد محادثات تتعلق بالتطور الرقمي والاقتصاد والتجارة إضافة إلى التنمية والاستدامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميركل في نيودلهي وسط تلوّث شديد للهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا