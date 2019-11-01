التنبؤ بخطر مميت يتربص بالبشرية

دبي - بواسطة محمد فارس © Euzivaldo Queiroz / A Critica / Reuters الجفاف سيسبب مجاعةالتنبؤ بخطر مميت يتربص بالبشرية

اكتشف علماء جامعة موناش الأسترالية، أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم سيؤدي إلى ازدياد الأمراض الخطرة المرتبطة بسوء التغذية بسبب ارتفاع درجة حرارة الهواء الجوي ونقص الغذاء.

ويفيد موقع EurekAler، بأن الباحثين حللوا البيانات الخاصة بحالات رقود المرضى في المستشفيات أعوام 2000-2015 التي شملت 80% من سكان البرازيل، ومتوسط درجة الحرارة اليومية. وقد اتضح للباحثين أن كل درجة حرارة إضافية في موسم الحر تسبب زيادة في عدد المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفى بمقدار 2.5%. وكانت هذه النسبة أكثر وضوحا عند الأشخاص الذي بلغوا الثمانين من العمر، وعند الذين تتراوح أعمارهم من 5-19 سنة.

ويمكن أن يسبب الطقس الحار سوء التغذية جراء انخفاض الشهية، وعدم الرغبة في شراء مواد غذائية وتحضير الطعام، وسوء عملية الهضم من تفاقم أمراض الجهاز الهضمي واضطراب التنظيم الحراري للجسم. فقد اتضح أن 15% من أسباب الرقود في المستشفى كان من سوء التغذية الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الهواء الجوي.

ووفقا لحسابات الخبراء، ستعيق التغيرات المناخية الحصول على المواد الغذائية في مختلف أنحاء العالم بنسبة 3.2%، ما سيؤدي إلى وفاة نحو 30 ألف شخص بسبب المجاعة عام 2050.

شاهد أيضا: كيف تتقي شر أمراض الدم الوراثية؟

مقدم من Sky News

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي صيحات أزياء الشارع بأسبوع سيول للموضة كشف أسبوع الموضة في سيول تألق العارضات والحاضرين بأفضل التصميمات من نمط أو ستايل الشارع الأنيق. وتميزت العاصمة الكورية بهذا الحدث، حيث وحضر عدد كبير من المهتمين بالموضة، بإطلالات عصرية وأنيقة ونوعاً ما جريئة. سكاي نيوز عربية

ميسي يتخطى رونالدو قاد نجم برشلونة ليونيل ميسي فريقه للفوز على بلد الوليد مضيفا أرقاما شخصية جديدة إلى سجله. سكاي نيوز عربية

مارادونا.. ألقاب وأرقام في مسيرة حافلة يحتفل النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا بعيد ميلاده الـ59. وفي هذا الفيديو نستعرض مشوار مارادونا وألقابه. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO كيف تتقي شر أمراض الدم الوراثية؟ سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

المصدر: لينتا. رو