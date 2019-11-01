شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تشريعية البرلمان: الجيل الخامس للاتصالات يحقق طفرة كبيرة فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن الإنتقال للجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات، سيحقق طفرة كبيرة في مختلف أوجه التنمية بالبلاد خلال الفترة المقبلة، مشيدا باستضافة مصر المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشاركة 140 دولة وأكثر من 50 وزير اتصالات وأكثر من 50 شركة دولية متخصصة في تكنولوجيا الاتصالات، والذى تتضمن أجندته تحديد الضوابط وتنظيم الأسس لبعض التكنولوجيات المحورية التي سيكون لها آثارا إيجابية على مجتمع الاتصالات الدولي، منها ضوابط الانتقال للجيل الخامس من تكنولوجيات الاتصالات.

وأضاف حسن بسيونى، أن تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات، توفر تقنيات غير مسبوقة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، منها التواصل السريع بين الأشخاص وتبادل البيانات والواقع الافتراضي والتحول الرقمي، الأمر الذى يسرع من خطوات الابتكار والاكتشافات في مختلف القطاعات العلمية والطبية والزراعية وغيرها، ما يؤدى بالتالى الى الإسراع في خطوات التنمية بالبلاد.

وتابع عضو مجلس النواب، أن تصدر مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتلك المرحلة الجديدة من التطور التكنولوجى في الاتصالات، على مستوى العالم، يعكس دورها الفاعل دوليا، وذلك باستضافتها ذلك المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019 بشرم الشيخ، الذي يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.

ودعا المستشار حسن بسيونى، الحكومة، للاستعداد السريع، لاستقبال تقنيات ذلك الجيل الخامس من الاتصالات، وتعظيم الاستفادة من تقنياته بشكل سريع، لينعكس ذلك على كل الخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع في خطوات التنمية التي تستهدفها البلاد.