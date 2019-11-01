شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تطالب الحكومة بتقديم تقارير نصف سنوية عن معدلات التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب جبالي المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة بتقديم تقرير نصف سنوي للبرلمان عن معدلات التشغيل، حتي يتابع النواب الإجراءات المتخذة من قبل الدولة للحد من البطالة.

وقال المراغي، إنه وفقا للمؤشرات المعلنة من جانب الحكومة فإن معدلات التشغيل ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، وانخفض معدل البطالة، ولابد من استمرار انخفاض البطالة وارتفاع معدل التشغيل، والبحث عن مجالات جديدة لفتح الباب لتوفير فرص عمل أكثر للشباب.

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وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه يجب تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وعقد الحكومة بوتوكولات تعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للتوافق على ضمانات لحماية العاملين في القطاع الخاص وتوفير ضمانات لعمل آمن ومستقر.

وأضاف جبالي المراغى، أن قانون العمل الجديد سيكون إضافة كبيرة وسيساهم في دعم القطاع الخاص وتشجيع الشباب للإقبال علي العمل فيه.