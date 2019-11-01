تحرير 3548 مخالفة مرورية في الجيزة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة جهودها بشن حملات مرورية مكبرة بمراكز وأقسام القطاع؛ للعمل على تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية. خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الحملات عن ضبط 3 آلاف و548 مخالفة متنوعة أبرزها 1251 انتظار خاطئ، وشن 12 حملة بمطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة (رادار). تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة المختصة للتحقيق.

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