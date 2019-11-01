دورية أمنية تضبط عاطلين بحوزتهما 775 قرص ترامادول في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكنت دورية أمنية من ضبط عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة بمنطقة الوراق.
البداية أثناء مرور قول أمني بقيادة النقيب سيد عبد الفتاح، الضابط بإدارة الطرق والمنافذ، صحبة أمين الشرطة ناصر رجب، تمكنا من ضبط "فرج.و" 36 سنة عاطل مقيم إمبابة، و"عادل.غ" 54 سنة عاطل مقيم أوسيم، حال استقلالهما مركبة "توك توك" وبحوزتهما 775 قرصا لعقار الترامادول المخدر، 3 هواتف محمول ومبلغ 1300 جنيه.
اعترف المتهمان بحيازتهما للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار، والتوك توك لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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