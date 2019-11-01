حملة للتوعية بمخاطر مرض السكر في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الجمعة، عن اختيار شهر نوفمبر لإطلاق حملة لتوعية المترددين على المستشفى بمرض السكر ومضاعفاته.

وأشار الدكتور بيتر وجيه، مدير عام المستشفى، في تصريحات صحفية، إلى أن قسم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى أطلق حملة تحت شعار "سكرك كام"، وتشمل قياس سكر عشوائي لكل الزائرين، وقياس سكر تراكمي لمرضي السكر تحديدًا، واستشارة من أخصائي الأوعية الدموية، الدكتور عمرو أبو الروس، للرد على جميع التساؤلات وللاطمئنان على سلامة المواطنين من مضاعفات السكر.

وأضاف أن الحملة تشمل أيضًا توعية حول جميع الأدوية المستخدمة في خطة علاج المريض والرد على جميع تساؤلاته بخصوص العلاج، بجانب توعية عن أسلوب الحياة الأمثل والتغذية الصحية السليمة المناسبة، وتوعية عن الطريقة الأنسب لكيفية استخدام أقلام حقن الأنسولين وكيفية الاحتفاظ بها وطريقة تخزين الأنسولين المناسبة.