"عاصفة" و"إعصار مداري من الدرجة الأولى" يقتربان من السعودية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد السعودية أن آخر المستجدات للحالة المدارية (كيار – KYARR) في بحر العرب، تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى "عاصفة مدارية". وأكدت الهيئة أن سرعة الرياح حول مركز العاصفة المدارية تتراوح بين 65 و83 كيلومترا في ساعة، وتتحرك باتجاه الغرب داخل بحر العرب بسرعة 5 عقد. وأوضحت أنه يتوقع أن ينخفض تصنيف العاصفة المدارية إلى منخفض مداري خلال الـ 24 ساعة القادمة، كما ستؤثر بطريقة غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج

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