الأسد يلوح بالخيار العسكري شمالي سوريا لمواجهة العدوان التركي

لوح الرئيس السوري بشار الأسد، بلجوء بلاده إلى الخيار العسكري في المنطقة الشمالية، بعد استنفاذ جميع الوسائل السياسية.

وأكد الأسد، في كلمة تلفزيونية له، الخميس، أن العدوان التركي على الشمال السوري يعبر عن مطامع سيئة، لكنه أوضح أهمية العملية السياسية لإنهاء هذا العدوان.

وقال: إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه يظلان أعداء لنا"، وأضاف أن سياسة روسيا تجاه بلاده تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

واعتبر الأسد أن مقتل أبوبكر البغدادي لن يكون له أي تأثير على الفكر المتطرف. مضيفاً: "سيعاد إنتاج البغدادي وداعش باسم آخر".

وفي 22 أكتوبر الحالي، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد نحو أسبوعين من إطلاق أنقرة هجوما عسكريا في شمال شرقي سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية وهو ما قوبل بانتقادات دولية واسعة.