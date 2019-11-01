مجلس النواب الأمريكي يطلق رسميًا إجراءات عزل ترامب

داعية سعودي: "اتباع الحاكم ولو زنى كل يوم بمومس" فيديو أكد داعية سعودي مثير للجدل، على موقف سابق له، بضرورة اتباع الحاكم، وعدم الخروج عليه، أو نصحه علنا، حتى لو قام بـ"الزنا". الداعية عبد العزيز الريس، أبرز ... 31 اكتوبر 2019 22:12

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