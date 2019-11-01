فيديو.. الأسد لأردوغان: "سأشعر بالقرف لمقابلتكم"

وجه الرئيس السوري بشار الأسد رسالة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائلًا: لن أتشرف بلقاء أي شخص من منظومة أردوغان، وسأشعر بالقرف، ولكن من أجل مصلحة الوطن، كل ما يحقق هذه المصلحة، لابد من القيام به، وهذه مهام الدولة.

أضاف "الأسد" في مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، مساء أمس، أن "أردوغان يمارس الزعرنة السياسية، على أوسع نطاق،

أضاف الرئيس السوري، أن الجيش التركي هو الوكيل الأمريكي في هذه الحرب، وعلينا أن نترك المجال إلى العملية السياسية، وإن لم تعطِ

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أشار الأسد إلى أن أردوغان يحاول أن يظهر وكأنه صاحب قرار، ولكنه وكيل أمريكي في هذه الحرب.

تعتبر هذه ليست الرسالة الأولى التي وجهها الرئيس السوري للرئيس التركي، ففي وقت سابق، قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن أردوغان لص، وأنه سرق المعامل والقمح والنفط، واليوم يسرق الأرض.