زلزال يضرب شمال بحر مالوكو بإندونيسيا بقوة 5.2 ريختر

ضرب زلزال بلغ قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر شمال بحر مالوكو بإندونيسيا، اليوم الجمعة. قالت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية - فى بيان بثته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن مركز الزلزال يبعد نحو 130 كيلو مترًا جنوب جزيرة تالاود بإندونيسيا على عمق 10 كيلومترات، مضيفة أن الزلزال لم يشكل تهديدًا بحدوث موجات مد عاتية "تسونامي" لماليزيا . وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن مركز الزلزال يبعد نحو 130 كيلو مترًا جنوب جزيرة تالاود بإندونيسيا على عمق 10 كيلومترات، مضيفة أن الزلزال لم يشكل تهديدًا بحدوث موجات مد عاتية "تسونامي" لماليزيا يقع بحر مالوكو غرب المحيط الهادئ ضمن حدود دولة إندونيسيا حيث تعد منطقة غنية بالمرجان.

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