قال الرئيس السورى بشار الأسد، إن الاتفاق الروسى التركى بشأن الشمال السورى مؤقت، وهو يلجم الجموح التركى باتجاه تحقيق مزيد من الضرر عبر احتلال مزيد من الأراضى السورية، وقطع الطريق على الولايات المتحدة الأمريكية.
أضاف الرئيس السورى، فى تصريحاتٍ أوردتها قناة "روسيا اليوم"، مساء أمس الخميس، أن الاتفاق خطوة إيجابية لا تحقق كل شىء، لكنهاتخفف الأضرار وتهيئ الطريق لتحرير المنطقة فى القريب العاجل، وإن تركيا هى وكيل واشنطن فى الحرب، وإذا لم تخرج بكل الوسائل فلن يكون هناك خيار سوى الحرب.
أوضح أن دخول الجيش السورى إلى مناطق الشمال السورى هو تعبير عن دخول الدولة السورية بكل الخدماتالتى تقدمها، ووصل الجيش إلى أغلب المناطق ولكن ليس بشكل كامل.
وأشار إلى أن الهدف النهائى هو العودة إلى الوضع السابق للمنطقة، وهو سيطرة كاملة للدولة عليها، مؤكدًا أن الأكراد فى معظمهم كانوا دائمًا على علاقة جيدة مع الدولة، ويطرحون أفكارًا وطنية حقيقية.
قال إن دخول الجيش إلى المناطق الشمالية الشرقية لا يمكن أن يكون من أجل القيام بعمل أمنى عسكرى بحت، وإنما دخول الدولة بالخدمات كافة التى يجب أن تقدمها.
كانت هذه تفاصيل خبر بشار: إن لم تخرج تركيا من شمال سورية ستكون الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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