الولايات المتحدة تحجب مساعدات أمنية عن لبنان

قال مسؤولان أميركيان، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستحجب مساعدات أمنية للبنان حجمها 105 ملايين دولار، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وأكد المسؤولان، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار.

ولم يذكر المسؤولان سبب الحجب. وقال مصدر إن وزارة الخارجية لم توضح للكونجرس سبب القرار.

كانت الإدارة الأميركية طلبت الموافقة على تلك المساعدات اعتبارا من مايو، قائلة إنها ضرورية للبنان لتمكينه من حماية حدوده.

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وفي أعقاب استقالة الحريري يوم الثلاثاء وسط احتجاجات حاشدة، حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الزعماء السياسيين في لبنان على المساعدة في تشكيل حكومة جديدة تستجيب لاحتياجات شعبها ودعا إلى القضاء على الفساد.

وعبر مسؤول أميركي عن اعتقاده بأن المساعدة الأمنية ضرورية للبنان بينما يكافح للتغلب على حالة عدم الاستقرار.

وقال المسؤول إن المساعدات تكتسي أهمية خاصة لإسهامها في دعم وتقوية الجيش اللبناني.

ويبحث لبنان مع المانحين الأجانب منذ أشهر مسألة المساعدات الخارجية. ولم يتمكن الحريري، قبل استقالته، من إقناع المانحين الأجانب بتقديم 11 مليار دولار كانوا قد تعهدوا بها في مؤتمر استضافته العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي.