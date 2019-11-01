كوريا الشمالية تختبر قاذفات صواريخ عملاقة متعددة الفوهات

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الرسمية، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أجرت تجربة ناجحة أخرى لقاذفات صواريخ عملاقة متعددة الفوهات.

يأتي ذلك الاختبار في أعقاب تجربتين في أغسطس وسبتمبر الماضيين للسلاح نفسه، واللتين أشرف عليهما الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وعلى الفور، أُعلِن نجاح التجارب وعبر الزعيم كيم عن "ارتياحه" وهنأ العلماء الذين طوروا السلاح.

يشير أحدث اختبار "لقاذفات الصواريخ العملاقة المتعددة الفوهات" إلى زيادة تطور الأسلحة الكورية الشمالية وسط تعثر المحادثات مع الولايات المتحدة.

وعرضت صحيفة "رودونج سينمون" الحكومية في كوريا الشمالية صورة لمنصة إطلاق الصواريخ المتعددة وحولها ألسنة لهب صفراء ودخان.

وقالت الوكالة إن الاختبار، الذي أجري اليوم الجمعة، تحقق من أن "نظام الإطلاق المستمر" لقاذفات الصواريخ المتعددة قادر على "التدمير التام" لمجموعة أهداف للعدو بضربة خاطفة.

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وقال السناتور الأميركي الجمهوري كوري جاردنر رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بشأن شرق آسيا والمحيط الهادي والسياسة الدولية للأمن الإلكتروني، في بيان، إن "كوريا الشمالية منخرطة في تصعيد متزايد".

وأضاف "هذا الإطلاق والعدوان الكوري الشمالي المستمر يؤكدان ضرورة إعادة التزام إدارة ترامب بسياسة الضغوط القصوى" وفرض الكونجرس عقوبات إضافية على حكومة كيم.

يأتي اختبار الأسلحة في الوقت الذي تؤكد فيه كوريا الشمالية مرارا على مهلة تنقضي بنهاية العام لمحادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن والتي حددها كيم في وقت سابق من هذا العام.

وهذا أول اختبار من نوعه منذ انتهاء المحادثات التي استمرت يوما واحدا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية دون اتفاق في الخامس من أكتوبر تشرين الأول في السويد.