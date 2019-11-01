استنفار كبير.. العثور على جثة أربعيني مشوه الوجه! 

عثر عصر أمس الخميس، على جثة أربعيني مرمية بكوخ عند مدخل مدينة قصبة تادلة إقليم بني ملال.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد تم العثور على جثة شخص في الأربعينيات من عمره، وعليه آثار الضرب وتشوهات كبيرة في وجهه صعبت عملية التعرف عليه وتحديد هويته.
وأضاف المصدر ذاته، أن الجثة استنفرت مختلف السلطات والمصالح الأمنية بمفوضية الأمن بتادلة، والتي حلت فور علمها بالخبر بعين المكان، وعملت على فتح تحقيق في ضروف وملابسات الحادث.
هذا وقد جرى نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، قصد إخضاعها لتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
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