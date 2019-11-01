أرنولد يتطلع لارتداء شارة قيادة ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن لاعب ليفربول الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، يطمح لارتداء شارة قيادة فريقه عقب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا، وخوض مباراته المئة مع الفريق، غدا السبت.

وذكر ألكسندر-أرنولد في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الجمعة "لا أخجل من قول ذلك، أريد أن أصبح قائدًا لليفربول لأن هذا حلمي".

وأضاف "سواء تحقق الحلم أو لم يتحقق فالأمر ليس بيدي. لست من يختار القائد. لكن هذا الشيء أود تحقيقه في يوم من الأيام. قيادة ليفربول شيء أحلم به دائمًا ويحفزني".

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ونشأ ألكسندر-أرنولد في مدينة ليفربول ودخل أكاديمية النادي وعمره 6 سنوات. ولا يفكر باللعب في أي مكان آخر.

وأضاف الدولي الإنجليزي "كنت دائمًا لاعبا في ليفربول والنادي مثل بيتي. لم أفكر مطلقا في الانتقال إلى أي مكان آخر، عندما كبرت كان حلمي دائما اللعب في ليفربول. الآن أنا أعيش الحلم ولا أرى أن ذلك سيتغير".

وسيلتقي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مع أستون فيلا في المسابقة، غدًا السبت، لمواصلة مسيرته الجيدة في البريمييرليغ.