أم الفحم: شبيبة التجمع تتظاهر ضد العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت شبيبة التجمع (اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي) في أم الفحم ووادي عارة تظاهرة ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي، على الدوار الأول في مدينة أم الفحم، مساء أمس الخميس، بشكل مختلف حيث قام المتظاهرون برسم جروح وإصابات على أجسادهم ووجوههم كنوع من التعبير عن النتائج المأساوية للعنف والجريمة.

وأعرب المتظاهرون عن استنكارهم وقلقهم إزاء ازدياد أعمال العنف والجريمة في البلدات العربي، في الآونة الأخيرة.

وشارك النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، في التظاهرة.

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يذكر أن شبيبة التجمع (اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي) في أم الفحم نظمت، قبل أيام، ندوة شبابية تثقيفية بعنوان "العنف المستشري في المجتمع ودور الشباب في مناهضته" قدمها النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة.

وأكدت شبيبة التجمع (اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي) في أم الفحم ووادي عارة استمرارها في تنظيم الفعاليات والنشاطات الشبابية الهادفة لخدمة المجتمع.