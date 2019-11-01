برشلونة يتحرك لإبرام صفقة إيطالية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني قد يبرم صفقة إيطالية لتعزيز لصفوفه خلال الفترة القادمة.

وسبق أن أشارت تقارير إسبانية، إلى أن برشلونة يضع ستيفانو سينسي لاعب وسط إنتر ميلان، تحت المراقبة هذا الموسم، وقد يتحرك لحسم الصفقة قريبًا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن جوزيبي ريسو وكيل أعمال سينسي، موجود الآن في برشلونة، وقد يكون ذلك له علاقة بمستقبل اللاعب.

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وأشارت إلى أن إنتر ميلان يطلب الحصول على خدمات كل من إيفان راكيتيتش أو أرتورو فيدال، لاعبي وسط برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت أن برشلونة قد يوافق على التخلي عن أحد نجميه في كانون الثاني/يناير المقبل، بشرط أن يكون ذلك خلال صفقة تبادلية يرتدي بموجبها سينسي قميص البارسا.

يذكر أن برشلونة كان يتابع ستيفانو سينسي منذ تواجد الأخير رفقة فريق ساسولو خلال الموسم الماضي.