"الداخلية" الأمريكية توقف استخدام الطائرات المسيرة الصينية

أوقفت وزارة الداخلية الأمريكية، الجمعة، طلعات أسطولها من الطائرات المسيرة الصينية الصنع، لإجراء مراجعة لهذا البرنامج.



يأتي هذا القرار وسط مخاوف أمنية أمريكية إزاء السلع الإلكترونية الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نيك جودوين إن "المراجعة جاءت بناء على أوامر وزير الداخلية ديفيد برنهارت".

وأضاف "حتى استكمال هذه المراجعة وجّه الوزير بوقف طلعات الطائرات المسيرة المصنعة في الصين أو من مكونات صينية".

وتابع "يمكن أن تُستثنى الطائرات المسيرة المستخدمة لأغراض الطوارئ، مثل مكافحة الحرائق وعمليات البحث والإنقاذ والاستجابة لكوارث طبيعية"، حسب جودوين.

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ووفق مصادر مطلعة على البرنامج، فإن "لدى وزارة الداخلية أسطولا من 810 طائرات مسيرة، جميعها تقريبا صنّعتها شركات صينية".

وأشارت المصادر إلى أن "24 من بين تلك الطائرات فقط أمريكية الصنع، وتحتوي أيضا على مكونات صينية"، وفق المصادر.

واتخذت الولايات المتحدة تدابير ضد مجموعة هواوي الصينية، وحظرت على الشركات الأمريكية بيع أو نقل تكنولوجيا أمريكية إلى عملاق الاتصالات الصيني.

وتعتقد أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن هواوي مدعومة من الجيش الصيني، ويمكن لمعداتها أن تفتح لوكالات التجسس الصينية بابا خلفيا لشبكات الاتصالات في دول أخرى.

وتقوم الشركة الصينية "دي جي آي" بإنتاج قرابة 70% من الطائرات المسيرة التجارية في العالم.

وقالت متحدثة باسم الشركة الصينية لوكالة الأنباء الفرنسية "نشعر بخيبة كبيرة، وليس لدى الشركة تعليق آخر في الوقت الحاضر".

ومنذ 2017 يحظر البنتاجون على الجيش استخدام طائرات "دي جي آي" المسيرة لأسباب أمنية.