قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس الخميس ثمانية فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في بيت لحم ورام الله ونابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثمانية منهم. وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها القمعية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة مدنهم وقراهم وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.

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