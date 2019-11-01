الأناضول: توقيف 11 شخصاً في عملية أمنية ضد تنظيم داعش بولاية تركية

أفادت وكالة "الأناضول" بأنه تم توقيف 11 شخصاً في عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي بولاية تشانقيري التركية، بينهم أحد الخدم الخاصين بالزعيم السابق أبو بكر البغدادي وقياديين آخرين.

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