الحجار: كلام أبواق الفتنة بحق أبناء برجا والناعمة برسم القضاء

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ أنه "ما زالت بعض أبواق الفتنة المعروفة تبث سمومها وتختلق أكاذيب بحق أبناء برجا والناعمة وحارتها على خلفية إحتجاجاتهم. كلام هذه الأبواق برسم القضاء والأجهزة الأمنية، لكن للجميع أقول أن الأهل في برجا والناعمة ليسوا هواة قطع طرق، هم أناس يشهد الوطن بوطنيتهم ومقاومتهم، ويشهد الوطن بعلمهم وثقافتهم، هم موجوعون ومتألمون، كالكثير من أبناء الوطن الذين افترشوا الساحات والطرقات من الجنوب الى الشمال والبقاع والجبل المنتفضين على واقع البلد وأزماته. نحن معهم وإلى جانبهم في ايصال صوتهم".

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