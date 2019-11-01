جريصاتي: المال الحرام منبوذ جينيا منا وكلن ليسوا كلن فشروا

رأى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "حسنا فعل رياض قبيسي ان سجل ان لا فساد يعتري مسيرتنا العامة، ليس لاننا ننتظر شهادة من احد، بل لان المال الحرام منبوذ جينيا منا وان كلن ليسوا كلن، فشروا".

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