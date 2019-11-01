النشرة: الحياة الطبيعية تعود الى حاصبيا والمؤسسات الحكومة والمدراس والمصارف فتحت ابوابها

اشار مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، الى ان "كافة الطرقات الداخلية والرئيسية في منطقة حاصبيا تعتبر سالكة بالاتجاهين دون اي عوائق، كما فتحت كافة المدارس والثانويات الرسمية والخاصة أبوابها أمام الطلاب وكذلك المصارف والمؤسسات الحكومية".

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