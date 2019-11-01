النشرة: الهدوء يعم صيدا ولا طرقات مقطوعة والمصارف ابوابها

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان الهدوء يسود المدينة فيما فتحت المصارف ابوابها بعد 12 يوماً من الاقفال، حيث لوحظ بدء تدفق الزبائن عليها بانتظار مزاولة العمل الساعة الثامنة والنصف.
ولم يشهد صباح صيدا اي عملية لقطع الشوارع فيما استمر الاعتصام المفتوح في حديقة "الناتوت" عند تقاطع "ايليا" دون اقفال الطريق.
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