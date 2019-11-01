لافروف:هيأنا مع تركيا الظروف التي تسمح بمناقشة المشكلة الكردية بهدوء

أعلن وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، أن روسيا وتركيا هيأتا الظروف التي تسمح بمناقشة المشكلة الكردية بهدوء، وأن لا أحد يرغب في انفجار المنطقة بسبب المشكلة الكردية.

وفي مقابلة لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، قال: "لقد هيأنا الظروف التي تسمح بالاتفاق على مصير الأكراد في سوريا بهدوء، وليس في فترات توقف العمليات العسكرية".

ورأى ان "هذه مشكلة لا مفر منها. بل أستطيع أن أقول إنها مشكلة ذات نطاق واسع، ولا تمس الأزمة السورية فقط. الأكراد يعيشون في العراق، ويعيشون في إيران، وبالطبع، عدد كبير منهم يعيش في تركيا نفسها، ولا أحد يرغب في "انفجار" هذه الدول وهذه المنطقة بسبب التوتر حول المشكلة الكردية. لا أحد يرغب في أن يشعر الأكراد بأنهم أناس من الدرجة الثانية".