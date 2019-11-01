النشرة: المصارف تفتح ابوابها في النبطية وعودة الحياة الطبيعية للمدينة

افاد مراسل "النشرة" في النبطية ان الحياة الطبيعية عادت الى مدينة النبطية وقضائها حيث فتحت المصارف ابوابها بعد اغلاق قسري استمر اربعة عشر يوما، وشهدت اقبالا لافتا من الزبائن والمودعين.
وقد انتشرت عناصر من قوى الامن الداخلي في الشوارع وسيرت امور المواطنين، فيما تشهد المدينة حركة طبيعية مع عودة المدارس والجامعات والدوائر الرسمية الى العمل.
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