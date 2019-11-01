شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": قانون الرى الجديد يعظم الاستفادة من الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، لأخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الموارد المائية والرى، وذلك تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، أن مشروع قانون الموارد المائية والرى يهدف لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وترشيد الاستهلاك، وكيفية الاستفادة بكل قطرة مياه، وذلك من خلال خطة للترشيد، وتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، فى ظل خطة الدولة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن مشروع القانون تصدى للتعديات على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية، وذلك من خلال تغليظ العقوبة، لمنع التجاوزات، وتضمن بابا خاص بالمياه الجوفية وكيفية استغلالها وتعظيم الاستفادة منها والحفاظ عليها، إلى جانب أنه ساهم فى فض التشابك بين كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع.