القدس - بواسطة محمد عز العرب - يبدأ اليوم، الجمعة، سريان القانون الملزم بإضاءة مصابيح المركبات في ساعات النهار أيضا خلال فصل الشتاء.
ويبدأ العمل بموجب هذا القانون، سنويا، من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر حتى نهاية آذار/ مارس من العام التالي.
وتلزم تعليمات وزارة المواصلات بإضاءة مصابيح جميع المركبات في الشوارع بين المدن.
كما يلزم سائقو الحافلات والشاحنات ومركبات الأجرة بإضاءة المصابيح أيضا في داخل البلدات.
يشار إلى أن سائقي الدراجات النارية والكهربائية والهوائية ملزمون بإضاءة المصابيح طيلة أيام السنة، وعلى كل الشوارع.
ويأتي سريان هذا القانون بعد أيام معدودة من بدء التوقيت الشتوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد بدء التوقيت الشتوي: إضاءة مصابيح المركبات نهارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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