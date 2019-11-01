حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد، وعلى طول السهل الساحلي.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 22 – 15، الخالصة (كريات شمونه) 25 – 15، صفد 20 – 12، طبرية 27 – 18، الناصرة 23 – 15، حيفا 24 – 18، يافا 24 – 18، القدس المحتلة 21 – 13، عسقلان 24 – 18، عين جدي (البحر الميت) 30 – 22، بئر السبع 25 – 13، أم رشرش (إيلات) 29 -19.

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أما يوم غد، السبت، فمن المتوقع أن تسقط أمطار متقطعة في شمالي البلاد، ويحتمل سقوط أمطار محلية على طول السهل الساحلي، وخاصة في ساعات الصباح.

وبعد غد، الأحد، من المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. وفي ساعات الظهر يتوقع أن تهب رياح شمالية نشطة على طول الساحل. ويحتمل سقوط أمطار محلية في شرقي البلاد.

ويوم الإثنين، يتوقع أن يكون الطقس لطيفا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما يتوقع أن تهب رياح شرقية نشطة في شمالي البلاد.