خارحية روسيا: موسكو غير ملزمة بالرد على تصريحات الناتو بشأن القرم

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، أن قضية ​القرم​ مسألة منتهية بالنسبة ل​روسيا​، وإلى الأبد، مشيرا إلى أن موسكو تقيّم دعوة ​الناتو​ لنقل الإشراف على شبه الجزيرة إلى أوكرانيا "سلبا".

وأكد ان "وزارة الخارجية غير ملزمة بالرد على كل بيان لحلف الناتو، لأن قضية شبه جزيرة القرم مغلقة بالنسبة لنا وإلى الأبد. نحن لا ننوي مناقشة هذه المسألة مع أي شخص وفي أي مكان آخر، وخاصة مع الناتو".