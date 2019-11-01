روسيا تنقل المزيد من القوات إلى شمال سوريا

تم نقل مجموعة أخرى من العسكريين الروس إلى شمال سوريا. وأفادت وكالة "سبوتنيك" بأن المجموعة الإضافية تضم نحو 300 عسكري و20 سيارة مدرعة جديدة. وتم نقلهم إلى شمال سوريا حيث تقوم الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات أمنية منتظمة تشمل ما لا يقل عن 10 بلدات، بصورة مشتركة مع العسكريين الأتراك. وتواصل الشرطة العسكرية الروسية استعداداتها لتسيير الدوريات الأمنية الروسية التركية المشتركة في منطقة الحدود السورية التركية. Advertisements ويبلغ طول مسار الدوريات الأمنية الروسية التركية المشتركة 150 إلى 160 كيلومترا يجب قطعها في زمن قدره 5 ساعات. وتقوم روسيا وتركيا بتسيير الدوريات المشتركة عند الحدود السورية التركية، طبقا لمذكرة التفاهم الصادرة في ختام مباحثات الرئيسين الروسي والتركي في الأسبوع الماضي.

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