ترامب يختار المبعوث الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون نائبا لوزير الخارجية

اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المبعوث الخاص لشؤون كوريا الشمالية ​ستيفن بيغون​ لمنصب نائب وزير الخارجية، على أن يحتفظ أيضاً بمهمته الشاقة المتمثلة بالعمل على إعادة إطلاق مفاوضات نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.

ويحظى هذا الدبلوماسي البالغ 56 عاما بالاحترام، وسيكون الآن على مجلس الشيوخ أن يصادق على تعيينه في هذا المنصب ليحل بذلك مكان جون سوليفان الذي سيصبح سفيراً للولايات المتحدة في روسيا. وسيصبح بيغون النائب الأول لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وكان بيغون عيّن في أب 2018 مبعوثاً خاصاً لشؤون كوريا الشمالية عندما كان يشغل بذلك الوقت منصب نائب الرئيس للشؤون الدولية بشركة فورد للسيارات.

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وكان هذا الجمهوري أيضاً عضواً بفريق جورج دبليو بوش للأمن القومي ببداية الألفية، وعمل مستشاراً للسياسة الخارجية لعدد من الشخصيات المحافظة.

وعلى الرغم من عدم تحقيق انفراج بالمفاوضات مع بيونغ يانغ، بخاصة منذ فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فبراير في هانوي، بنى هذا المبعوث لنفسه سمعة الديبلوماسي الجاد والصلب.

ويقدر نظرؤاه ومحاوروه الدوليون، وكذلك المتخصصون بالشأن الكوري الشمالي، تفكيره المنظم والواضح.