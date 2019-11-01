كوريا الشمالية تعلن عن نجاح اختبار راجمات صواريخ ضخمة

ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الكورية الشمالية أن أكاديمية علوم الدفاع الوطني في البلاد أجرت بنجاح اختبارإطلاق لراجمات صواريخ ضخمة أمس الخميس.

واشارت وكالة الأنباء الكورية المركزية إلى إطلاق صاروخين باتجاه بحر اليابان. ويعتقد أنهم سقطوا في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأكد تقرير وكالة الأنباء الكورية المركزية أن اختبار إطلاق النار أكد أن نظام راجمات الصواريخ الضخم لديه قدرات قتالية مثالية، مضيفًا أنه يمكن أن يدمر المناطق المستهدفة بقوة شديدة.

لم يذكر التقرير ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حاضرا في اختبار إطلاق النار لكنه أشار إلى أنه عبر عن رضاه الكبير بعد إطلاعه على النتيجة.