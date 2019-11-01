الرئيس الجزائري المؤقت: انتخابات 12 كانون الأول ستكون عرسًا وطنيًا

أكّد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، في ​مؤتمر​ صحفي، أن " ذكرى ​الثورة​ دافع للشباب لبناء دولة المؤسسات و​الدولة​ مصغية لتطلعات الشعب لتغيير نمط الحكم كما أنها مصممة لإعطاء الكلمة للشعب كي يقرر نظام الحكم"، مشيرًا الى أن "استحداث ​السلطة​ المستقلة للانتخابات يعد استجابة ملموسة لمطالب المتظاهرين والسلطة المستقلة للانتخابات تؤدي دورها بكل حرية واستقلالية".

وأوضح أن "المكتسبات التاريخية تبرهن أن مسار التغيير أخذ منحاه وقد شهدنا عملية غير مسبوقة ل​مكافحة الفساد​"، مشددًا على "أنني أدعو ​الشباب​ إلى إنجاح انتخابات 12 كانون الأول المقبل".

واعتبر أن "الدولة سوف تتصدى للمناورات التي تقوم بها بعض الجهات لإفشال ​الانتخابات​ المقبلة لكن المصلحة العليا للوطن تملي علينا الدفاع عن النظام العام وحماية مؤسسات الدولة"، جازمًا أن "انتخابات 12 كانون الأول ستكون عرسًا وطنيًا".

