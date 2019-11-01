الرئيس الجزائري المؤقت: انتخابات 12 كانون الأول ستكون عرسًا وطنيًا

أكّد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، في مؤتمر صحفي، أن " ذكرى الثورة دافع للشباب لبناء دولة المؤسسات والدولة مصغية لتطلعات الشعب لتغيير نمط الحكم كما أنها مصممة لإعطاء الكلمة للشعب كي يقرر نظام الحكم"، مشيرًا الى أن "استحداث السلطة المستقلة للانتخابات يعد استجابة ملموسة لمطالب المتظاهرين والسلطة المستقلة للانتخابات تؤدي دورها بكل حرية واستقلالية".
وأوضح أن "المكتسبات التاريخية تبرهن أن مسار التغيير أخذ منحاه وقد شهدنا عملية غير مسبوقة لمكافحة الفساد"، مشددًا على "أنني أدعو الشباب إلى إنجاح انتخابات 12 كانون الأول المقبل".
واعتبر أن "الدولة سوف تتصدى للمناورات التي تقوم بها بعض الجهات لإفشال الانتخابات المقبلة لكن المصلحة العليا للوطن تملي علينا الدفاع عن النظام العام وحماية مؤسسات الدولة"، جازمًا أن "انتخابات 12 كانون الأول ستكون عرسًا وطنيًا".
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