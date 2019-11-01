العفو الدولية: العراق يستخدم قنابل مسيلة للدموع "تخترق الجماجم"

رأت منظّمة العفو الدوليّة أنّ خمسة متظاهرين قُتِلوا في بغداد بقنابل مسيلة للدّموع "اخترقت جماجمهم"، داعيةً العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة.

واعتبرت ان "هذه القنابل المصنوعة ببلغاريا وصربيا هي من نوع غير مسبوق وتهدف الى قتل وليس الى تفريق المتظاهرين".

وتزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي عادةً ما تستخدمها الشرطة بأنحاء العالم ما بين 25 و50 غراما، بحسب منظمة العفو، لكن تلك التي استُخدمت ببغداد "تزن من 220 إلى 250 غراما" وتكون قوتها "اكبر بعشر مرات" عندما يتم اطلاقها.