الطرقات المقطوعة في بعض المناطق اللبنانية صباح اليوم

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن الطرقات المقطوعة ضمن منطقة البقاع هي تعلبايا - جديتا العالي - طريق الرفيد راشيا. والطرقات المقطوعة ضمن منطقة الشمال هي ساحة حلبا - ساحة العبدة - ساحة النور(طرابلس) - جسر البالما. وأفادت بأنه تم قطع السير على تقاطع فردان.

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