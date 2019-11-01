مصادر القوات للجمهورية:حكومة الاختصاصيين الوحدية القادرة على مواجهة التحديات

لفتت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" إلى انّ تكتل "​الجمهورية القوية​" سيجتمع بعد ظهر اليوم في معراب وعلى جدول أعماله: أولاً، مناقشة تطورات الوضع العام منذ "ثورة 17 تشرين" وما آلت اليه الاوضاع. ثانياً، استقالة الحكومة ودخول البلاد في مرحلة تكليف وتأليف وموقف "القوات" من التكليف والتأليف.

وعن موضوع التكليف أكدت مصادر "القوات" انّ "الأولوية لدى رئيس الحزب ​سمير جعجع​ والتكتل أن يكون هناك برنامج أساسي للرئيس المكلف، وهو تشكيل حكومة من اختصاصيين لأنها الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية".