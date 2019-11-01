الجيش عمل على إعادة فتح طريق ضهر البيدر عند تقاطع مكسة قب الياس وفتح تقاطع برج الغزال

عمل الجيش اللبناني على إعادة فتح طريق ضهر البيدر عند تقاطع مكسة قب الياس. كما عمل الجيش على فتح تقاطع برج الغزال في بيروت. واكد مراسل "النشرة" في البقاع ان كل طرقات البقاع الغربي مفتوحة.

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