أكدت مصادر عاملة على خط الاتصالات لـ"الجمهورية" انّ التوجه العام لمقاربة الاستحقاق الحكومي الذي يناقش حالياً لدى "​الثنائي الشيعي​" و"التيار والوطني الحر" وتيار "المردة"، قد رَسا فيه النقاش على المعادلة الآتية: حكومة يترأسها رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ تعني حكومة سياسية، وبالتالي سيتم تسمية سياسيين فيها يمثلون القوى السياسية. أما اذا كانت حكومة إنقاذ تتكون من وزراء تكنوقراط، فلا يفترض أن يترأسها الحريري.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: الثنائي الشيعي والتيار والمردة يعتبرون ان الحريري لا يفترض أن يترأس حكومة انقاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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