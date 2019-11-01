مصادر "الجمهورية": التكليف غير محسوم لأحد بعد وكل الخيارات مفتوحة

اكدت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انه حتى الآن لم يتم الدخول في أسماء المرشحين لتشكيل الحكومة، وهذا معناه انّ كل الخيارات مفتوحة، وانّ رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ هو أحدها، إنما ليس خياراً نهائياً بعد.

ولفتت المصادر الى انّ المسألة معقدة لجهة التكليف والتأليف ايضاً، فالتكليف غير محسوم لأحد بعد، وامّا التأليف فهو يرتبط بشكل الحكومة التي لم يُتّفق عليه بعد، وكذلك مكونات هذه الحكومة التي لا يمكن ان تنطلق بإبعاد مكونات سياسية أساسية عنها، سواء أكان تيار "المستقبل" او غيره.