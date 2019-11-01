شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. "خطة البرلمان" تناقش الحصيلة الضريبية للربع الأول من العام المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا صباح يوم الأحد، لمتابعة توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والصحة والسكان.

وتعقد اللجنة اجتماعًا آخر صباح يوم الاثنين لمناقشة الحصيلة الضريبية للربع الأول من العام المالى 2019/2020، وخطة مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية عن التطوير عن ذات السنة، وكذلك متابعة مدى تنفيذ المصلحتين لتوصيات اللجنة الفرعية التى وردت بتقريرها عن المشاكل التى تواجه المصالح الإرادية الضريبية كل فيما يخصه.

وتعقد اللجنة اجتماعًا آخر يوم الثلاثاء لمتابعة توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى.

فيما تعقد اللجنة 3 اجتماعات مسئية على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لاستكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات.