الأرصاد: طقس مستقر وتوقعات بأمطار خفيفة الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس الخريفي مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل، على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف شاهين أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية طول فترات النهار، وتميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، وتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، ناصحًا بارتداء الملابس الخريفية.

ووجه مدير مركز التحاليل بمتابعة النشرة الجوية أولاً بأول للتعرف على التقلبات الجوية التي تحدث في النصف الثاني من الخريف، مشيرًا إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق بمدن الوجه البحري والقناة والسواحل الشمالية.

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حذر شاهين أيضًا من السرعة أثناء قيادة السيارات في الساعات الأولى من الصباح.

وأشار إلى أن المدن الساحلية الغربية من الممكن أن تشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد المقبل، لن تؤثر على أي أنشطة يومية، خاصة في مناطق الإٍسكندرية والسلوم ومطروح وسيدي براني.

وقال إن البحر المتوسط مهيأ تمامًا لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، ويشهد البحر الأحمر وخليج السويس نشاطًا محدودًا للرياح تعوق ممارسة أنشطة "الصيد والملاحة".​